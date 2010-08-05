У Балоги підкинули регіоналам ідею, як наростити рейтинг у Києві

Є всі законні підстави для того, щоб вибори у місті Києві відбулися. Про це заявив на прес-конференції в УНІАН народний депутат України Кирило КУЛИКОВ.

За його словами, партія «Єдиний Центр», до лав якої він вступив, наполягає на тому, що в Києві вибори мера мають відбудуться. Він вважає, що сьогодні в Києві по суті «відбувся переворот». «ПОПОВА сьогодні призначено міським головою», - додав він. К.КУЛИКОВ підкреслює, що Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО «давно треба було усунути від влади, однак усунути від влади його мають кияни». За його словами, «ЕЦ» наполягає, що мають відбудуться як вибори мера Києва, так і вибори Київської міської ради. Він підкреслив, що партійна група у парламенті «боротиметься за внесення змін до закону про столицю». При цьому К.КУЛИКОВ заявив, що обговорить з колегами по партії ідею про необхідність проведення у місті Києві референдуму про існування районних рад в столиці України. «Які функції вони сьогодні виконують, за що несуть відповідальність», - сказав він.

К.КУЛИКОВ відзначив, що «у місті Києві поставлено завдання «Єдиному Центру» стати, як мінімум, другою за впливом силою для того, щоб змінити, переламати ту ситуацію, яка склалася в Києві, щоб навести в цьому місті лад». За його словами, ця партія «може стати провідною політичною силою в Києві, якщо нинішня партія влади не зробить якихось радикальних кроків перед виборами». «Якщо за місяць до виборів будуть заарештовані ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ і ДОВГИЙ, то тоді дійсно рейтинг Партії регіонів зросте і кияни підтримають цю партію», - додав він.

К.КУЛИКОВ підкреслив, що списки партії «ЕЦ» до районних рад у місті Києві формуватимуться не «за якимись партійними ознаками, а за ознаками - потрібності для міста». За його словами, за списками партії балотуватимуться люди до районних рад, що представляють громадські і профспілкові організації, які борються за розв’язання проблем киян. За його словами, у вересні буде проведена нарада у партії, де буде конкурс програм, які запропонують ці організації.