У Тимошенко розвідали, що метро у Києві таки хочуть зробити по 2 гривні

Член фракції БЮТ у Київраді, член комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Сергій МЕЛЬНИК заявляє, що КМДА готується «прикритись» постановою Окружного адміністративного суду столиці та підняти вартість проїзду у метрополітені до 2 грн.

Він стверджує, що мерія мала 10-денний термін для подання апеляції на рішення суду, але не скористлась нею, йдеться у переданому агентству УНІАН повідомленні прес-служби фракції БЮТ у Київраді.

«Однозначно мерія і метрополітен заодно – за підняття тарифів. Проте, прагнучи залишитись білими і пухнастими, КМДА знайшла спосіб перекласти відповідальність за підвищення вартості проїзду на суд. Чому, якщо столична влада проти проїзду по 2 грн., вона не подала апеляцію?», - запитав С.МЕЛЬНИК.

За інформацією БЮТ, 15 квітня Окружний адміністративний суд м.Києва виніс постанову за позовом КП «Київський метрополітен» до КМДА про скасування розпорядження КМДА № 1277 «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху» в частині встановлення тарифу на перевезення пасажирів метрополітеном в розмірі 1 грн. 70 коп. В результаті суд своїм рішенням зобов’язав КМДА відновити дію розпорядження №1490 від 2008 року, яким тариф на перевезення пасажирів у метрополітені було встановлено у розмірі 2 грн. за поїздку.

Згідно з рішенням суду, столична влада мала змогу оскаржити дану постанову в апеляційному суді протягом десяти днів з дня її складання. Проте керівництво КМДА цього не зробило.

С.МЕЛЬНИК переконаний, що підстав для підвищення вартості проїзду у метро Києва немає.

«З моменту підняття тарифів до 1,7 грн. півтора роки тому у метрополітені не змінився сервіс, не відбулось скорочення часових проміжків між приходом поїздів на станції, не були відремонтовані існуючі станції метро. Єдине – за цей час «зникли» місячні проїзні, які дозволяли киянам бодай якось заощаджувати», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, 2 липня перший заступник голови КМДА Олександр ПОПОВ заявив про можливе підвищення вартості проїзду в метро Києва до 2 грн. з 1,7 грн. на виконання рішення суду.

Згідно з розпорядженням КМДА, вартість однієї поїздки у столичному метрополітені була підвищена наприкінці 2008 року до 2 грн.

Антимонопольний комітет України визнав таке підвищення необгрунтованим.

12 січня 2009 року на засіданні АМК, яке відбулося за участю мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, була досягнута домовленість про зниження з 23 січня вартості проїзду в метро до 1,7 грн.

Згідно з розпорядженням мерії, тарифи на проїзд у метро були знижені з 31 січня 2009 року на 30 коп.