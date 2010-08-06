Янукович заборонив феєрверки в Україні

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ повернувся до Києва із Криму та ухвалив рішення про заборону проведення феєрверків на території держави.

Про це УНІАН повідомила заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН.

Вона також поінформувала, що зараз глава держави проводить робочу зустріч з міністром внутрішніх справ Анатолієм МОГИЛЬОВИМ.

Крім того, зазначила Г.ГЕРМАН, В.ЯНУКОВИЧ своїм рішенням заборонив використання феєрверків на території України.

“Президент також рекомендував організаційному комітету з підготовки до відзначення 19-ї річниці незалежності України виключити із програми святкування проведення феєрверків у зв’язку зі складною ситуацією пожежної небезпеки”, - сказала Г.ГЕРМАН.