Підвищення цін на газ вдарить по металургії та хімічній продукції

Підвищення цін на газ для промислових підприємств може призвести до безповоротної втрати конкурентоспроможності української металургійної та хімічної продукції на зовнішньому ринку і запустити механізм інфляції всередині країни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі парламентського комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва, таку думку висловила голова комітету Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

За її словами, вітчизняна промисловість сьогодні веде жорстку конкурентну боротьбу на посткризовому світовому ринку, і часті зміни тарифів на газ негативно позначаються на конкурентоспроможності продукції.

Депутат відзначила, що за останні півтора місяці це вже друге підвищення тарифів на газ. «Спочатку було скасовано Меморандум, що передбачає пільгові поставки газу промисловцям, що призвело до зростання цін на 23%. Тепер рішенням НКРЕ тарифи піднімуться ще на 9,8%. Таким чином, уряд заради отримання чергового траншу від МВФ йде на шокову терапію в промисловості, піднімаючи за півтора місяці тарифи більш ніж на третину. І це в умовах нестабільності на зовнішніх експортних ринках», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Частка експорту продукції вітчизняної металургійної та хімічної промисловості досягає 50% від загального обсягу експорту, нагадала вона. «Саме ці галузі приносять найбільшу кількість валюти в країну, - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА. – Втрата конкурентоспроможності продукції металургів і хіміків на світовому ринку негативно позначиться на стабільності курсу гривні в Україні».

На думку голови комітету Верховної Ради, негативний ефект від ухваленого рішення ринок відчує вже в середині жовтня. Крім падіння конкурентоспроможності вітчизняних експортерів, зростання тарифів запустить інфляційний механізм усередині країни, що призведе до зростання цін практично на всі групи товарів.

«Правильним рішенням уряду став би піврічний мораторій на підвищення тарифів на газ для промисловості відразу після скасування дії Меморандуму. Це дало б час оцінити перспективи відновлення світових ринків і позиції вітчизняної продукції на них. Промисловці дістануть можливість акліматизації в нових умовах і зможуть прорахувати рентабельність роботи до кінця року», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Довідка УНІАН. Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) підвищила граничні ціни на газ для бюджетних організацій і установ, промислових споживачів та інших суб`єктів господарювання на серпень на 9,7% – до 2187,2 грн за тис. куб. м (без ПДВ, збору до затвердженого тарифу на газ у вигляді цільової надбавки, тарифів на транспортування, розподіл і постачання газу за регульованим тарифом). Це передбачено постановою комісії від 30 липня № 1008 і №1009.

Восени 2008 року Кабінет міністрів і представники підприємств ГМК і хімпрому підписали Меморандум про взаєморозуміння з метою нормалізації ситуації в галузях, зокрема, стабілізації цін на їхню продукцію, збереження робочих місць, зарплати і соцгарантій, а також розвитку внутрішнього ринку.

В рамках меморандуму Кабмін (постанова №925 від 14 жовтня 2008 р.) увів мораторій на підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення для гірничо-металургійних і хімічних підприємств, а також запропонував Національній комісії з регулювання електроенергетики припинити з 1 листопада 2008 року для них підвищення цін на електроенергію. Спочатку постанову було прийнято на період до 1 січня 2009 року, а потім щокварталу її дія продовжувалася.

Пізніше Кабінет міністрів України постановою №289 від 24 березня 2010 року продовжив дію пільг для підприємств гірничо-металургійного комплексу і хімічної промисловості за тарифами на вантажоперевезення і енергоносії на другий квартал 2010 р.

На третій квартал 2010 р. дію постанови №289 не було продовжено.