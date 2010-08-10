У Донецьку затримали двох молодиків, які погрожували розправою журналісту

Міліція Донецька затримала двох молодиків, які 6 серпня пошкодили апаратуру і загрожували розправою фотокореспонденту регіональної газети «Донецкие новости» Данилу ПАВЛОВУ, який виконував зйомку на завдання редакції.

Про це повідомили УНІАН у Відділі по зв`язках з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області з посиланням на начальника Калінінського райвідділу міліції Донецька Василя ГОРЯЧОВА. За його словами, 6 серпня поточного року від співробітника видання надійшла заява про притягнення до відповідальності двох невідомих, які під час виконання ним редакційного завдання відібрали у нього флеш-карту від фотоапарата.

В.ГОРЯЧОВ відзначив, що протягом кількох діб співробітниками міліції Калінінського РВВС були затримані особи, що протиправно діяли щодо фотокореспондента. Затримані молодики, обидва 1987 року народження, свої дії мотивують небажанням того, щоб їх фотографії на фоні кіоску з курильними сумішами потрапили у ЗМІ, пояснив В.ГОРЯЧОВ.

За даним фактом збираються необхідні матеріали, зокрема опитуються свідки того, що сталося, після чого буде ухвалене рішення відповідно до закону, зазначив начальник райвідділу міліції.

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня в Донецьку фотокореспондент регіональної газети «Донецкие новости» Д.ПАВЛОВ виконував зйомку торгового кіоску на бульварі Шахтобудівників, в якому продаються курильні суміші. На той момент кіоск було закрито, і журналіст зробив кілька знімків. Однак несподівано до нього підішли двоє молодиків спортивної статури і безапеляційно в грубій формі стали вимагати віддати фотоапарат.

Щоб зберегти редакційну апаратуру, журналіст у присутності цих двох молодиків видалив зроблені знімки з флеш-карти пам`яті фотоапарата, однак це їх не задовольнило, і Д.ПАВЛОВ змушений був віддати карту пам`яті фотоапарата.

Д.ПАВЛОВ відзначив, що йому дивом вдалося уникнути бійки, яку постійно провокували двоє цих молодиків, однак журналіст побоювався за збереження редакційного фотоапарата.

Д.ПАВЛОВ уточнив, що ціна відібраної карти пам`яті з фотоапарата становить близько 100 доларів, і повідомив, що одразу після інциденту написав заяву про те, що сталося, до Калінінського райвідділу міліції.