Ліві в Польщі вимагають відділяти релігію від держави

У Варшаві пройшов масовий мітинг прихильників послаблення впливу Католицької церкви на державу, - повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

На думку учасників мітингу, нині в Польщі не дотримується гарантований конституцією країни принцип відділення церкви від держави - релігійні символи знаходяться в державних установах, а в школах викладають релігію.

"Мені не подобається те, що представники церкви постійно впливають на питання, які є повноваженням державної, а не церковної влади нашої країни", - заявив один з учасників.

Акція лівих - це реакція на події навколо встановленого одразу ж після трагедії під Смоленськом у президентського палацу гігантського хреста, який тепер віруючі не дозволяють перенести в храм.

"Ми, християни, не можемо дозволити, щоб над нашим святим символом - хрестом, познущалися!" - говорять захисники так званого "Хреста Качиньського".

На думку ряду політологів, на тлі суперечок, що загострилися останнім часом, про місце релігійних символів у суспільному житті країни, ліві намагаються позиціонувати себе як єдину політичну силу, яка в змозі реально відокремити релігію від держави.