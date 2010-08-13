Перший віце-прем'єр Криму очолив штаб Партії регіонів

Рада кримської організації Партії регіонів затвердила першого віце-прем`єра Криму Павла БУРЛАКОВА керівником республіканського виборчого штабу ПР на місцевих виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова Ради міністрів Криму, лідер кримських «регіоналів» Василь ДЖАРТИ після засідання Ради кримської парторганізації в Сімферополі.

«Я думаю, він (П.БУРЛАКОВ) із 1 вересня піде у відпустку і буде займатися підготовкою і проведенням виборчої кампанії Партії регіонів у Криму», - сказав прем`єр автономії.

Він також зазначив, що «регіонали» наразі не сформували партійні списки для участі у місцевих виборах у регіоні.

За словами В.ДЖАРТИ, до списків повинні потрапити «лідери громадської думки», які користуються повагою у своєму селі, селищі чи місті, люди, які створили хоча б кілька робочих місць, і ті, хто впевнений в ідеології ПР.

Лідер кримських «регіоналів» зазначив, що виборча програма ПР у Криму буде ґрунтуватися на основі президентської програми Віктора ЯНУКОВИЧА з урахуванням місцевих особливостей автономії.

За словами В. ДЖАРТИ, Партія регіонів розраховує отримати на виборах, «мінімум, 51% по всій території Криму», щоб мати повноваження і «втілювати в життя» свої задуми.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада Україна призначила місцеві вибори на 31 жовтня. Вони відбудуться за мажоритарно-пропорційною системою без участі блоків партій. На цю ж дату кримський парламент призначив свої вибори.