Ковтуненко пішов від БЮТ до коаліції, щоби ”підлікувати” регіоналів

Народний депутат від БЮТ Олександр Ковтуненко, який минулого тижня перейшов у коаліцію, має намір «вилікувати» в Партії регіонів «агресорів, які зіштовхують українців «стінка на стінку». Про це він сказав в інтерв`ю «Главреду».

Ковтуненко відзначив, що не виходив з БЮТ і чекає, що у ньому будуть проведені відповідні чистки і будуть зроблені правильні висновки.

Ковтуненко також заявив, що депутати, які перейшли з БЮТ і «Нашої України» в коаліцію, створять депутатську групу усередині коаліції національної єдності. «У її складі ми хочемо побачити людей і з БЮТ, і з «Нашої України», і, може, навіть з Партії регіонів, які будуть миротворцями. Ми хочемо виступити з новим проектом – миротворців. Адже це те, що сьогодні потрібне Україні. Ми візьмемо на себе цю ініціативу, і я думаю, що сама Тимошенко з фракцією, принаймні, людей сто, приєднаються до нашої філософії і наших дій – до зупинки існуючого протистояння», - сказав він.

Депутат додав, що ця депутатська група стане «третьою силою». «Ми представлятимемо альтернативну точку зору усередині коаліції національної єдності. Я думаю, що буде задоволене багато конфліктних ситуацій між мною і Партією регіонів, і до них я зараз готуюся. Це стосується і мовного питання, і багато-багато чого іншого», - відзначив Ковтуненко.