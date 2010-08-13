Тернопільська "Батьківщина" звинувачує "Свободу"

Тернопільська обласна організація ВО «Батьківщина» звинувачує ВО «Свобода» у приписуванні собі чужих заслуг. Як йдеться у заяві, оприлюдненій на офіційному сайті обласної організації ВО «Батьківщина», представників партії обурив розповсюджений представниками «Свободи» прес-реліз, в якому вони «приписують собі заслуги з відновлення видачі дозволів на встановлення індивідуального опалення у Тернополі». «Варто пояснити людям, що відношення до проекту рішення про надання дозволу на встановлення індивідуального опалення в квартирах брехлива партія ВО «Свобода» узагалі не має. Дане рішення було ініційоване, підготоване та винесене на розгляд сесії міської ради головою постійної комісії міської ради з питань ЖКГ, благоустрою та надзвичайних ситуацій Юрієм ВЕРЕСКОМ, який є депутатом від партії ВО «Батьківщина». Щоб приплести своє ім’я до проекту, «великий» популіст від партії ВО«Свобода» Ігор ДУЛЕБА вніс поправку під час розгляду даного питання до назви даного документу, хоча і дурню очевидно, що така поправка жодним чином не змінила суті питання», – наголошується у заяві.

При цьому представники ВО «Батьківщини» вказують, що «брудний обман та присвоєння чужих лавр за останні два роки увійшли в щоденну звичку провладної в нашій області партії ВО «Свобода», тоді як «звіту про роботу їхньої команди на благо краю за рік жителі Тернопільщини так і не почули».

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня Тернопільська міська рада відновила видачу дозволів на встановлення індивідуального опалення.