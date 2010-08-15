ЄЦ вибрав тактику «тотальний футбол»

Партія «Єдиний Центр» формуватиме списки на вибори до місцевих органів влади 31 жовтня на основі праймеріз.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на з’їзді партії повідомив член «Єдиного Центру» Ігор ПОПОВ.

За його словами, йдеться про відкриті списки «Єдиного Центру». Так, прізвища та основні відомості про кандидатів, які не обов’язково мають бути членами партії, оприлюднять ще до старту виборчої кампанії для обговорення у місцевих партійних організаціях. Після обговорення усі кандидатури будуть включені до бюлетенів. Голосування відбудеться в Інтернеті та у спеціально обладнаних місцях на вулицях населених пунктів. За підсумками цього голосування місцеві осередки партії і формуватимуть виборчі списки.

Як заявив голова партії Ігор КРІЛЬ у виступі на з’їзді, «Єдиний Центр» має висунути своїх кандидатів у кожному виборчому окрузі. Він порівняв цю стратегію партії з футбольним терміном «тотальний футбол», коли боротьба за м’яч ведеться командою на кожному клаптику поля.

«Така тактика тотальної політичної гри обов’язково принесе «Єдиному Центру» результат», - упевнений І.КРІЛЬ.

Він назвав 31 жовтня важливою віхою для розвитку партії. «Після 31 жовтня має розпочатись новий етап нашої роботи, але для цього ми маємо показати хороший результат на виборах», - сказав він.

І.КРІЛЬ наголосив, що «Єдиний Центр» є однією з найбільш структурованих політичних сил. За три роки існування партії були створені 27 регіональних організацій в усіх областях України, 777 територіальних організацій, 200 тисяч первинних осередків, на сьогодні партія налічує більше 100 тисяч членів.

За словами І.КРІЛЯ, партія сьогодні готова виконувати найскладніші завдання, включаючи участь у виборах як на місцевому рівні, так і у парламентських, які, на думку голови партії, можуть відбутись невдовзі після місцевих.

Крім того, І.КРІЛЬ підкреслив, що сьогодні «Єдиний Центр» повністю готовий до участі у виборах. Розроблена стратегія виборчої кампанії під назвою «Якісна Україна», з якою партія планує йти не лише на місцеві, а й на парламентські вибори.

«Якісна Україна» - це країна, де влада не заважатиме гідно жити людям, це сучасні дороги, які за передовими технологіями прокладатимуть лише українці, це якісна медицина, чисте довкілля, повітря і вода. Це якісне обслуговування і реальні тарифи на житлово-комунальні послуги, це наведення порядку у правоохоронних органах та судах», - сказав І.КРІЛЬ і додав, що ці 6 найважливіших пріоритетів партія зобов’язується втілювати у життя.