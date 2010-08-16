Доній: лідери опозиції не готові домовлятися

Народний депутат Олесь ДОНІЙ сумнівається у можливості опозиційних партій плідно співпрацювати.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ТВі, про це він заявив в ефірі телеканалу.

О.ДОНІЙ повідомив, що провів попередні розмови з головою партії "Громадянська позиція" Анатолієм ГРИЦЕНКОМ, неформальним лідером партії “Народна самооборона” Юрієм ЛУЦЕНКОМ, керівником партії „За Україну!” В’ячеславом КИРИЛЕНКОМ та іншими лідерами демократичних партій другого ешелону, і виявив, що вони не готові сідати за стіл переговорів, щоб навіть узгодити можливі кандидатури у мажоритарних округах на майбутні місцеві вибори.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня О.ДОНІЙ закликав опозиційні політичні сили національно-патріотичного спрямування до спільних дій. Він висловив переконання, що ці сили повинні йти до об’єднання не лише для узгодження своїх кандидатів на місцевих виборах, але і для подальших спільних політичних дій.