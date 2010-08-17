Лавринович відмовився від нового Мерседеса

Міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ “наполегливо порадив” керівнику Державного підприємства “Інформаційний центр”, яке є в управлінні Мін’юсту, відмовитися від придбаного автомобіля “Мерседес”.

Про це УНІАН повідомила заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН.

За її словами, міністр юстиції О.ЛАВРИНОВИЧ, який зараз перебуває у відпустці, дізнавшись про те, що ДП “Інформаційний центр”, яке є в управлінні цього відомства, придбало за значні кошти автомобіль “Мерседес”, негайно зателефонував керівнику підприємства і “наполегливо порадив” йому відмовитися від таких дорогих придбань у важкий для країни час.

Як також стало відомо УНІАН, вже ухвалено рішення повернути зазначений автомобіль компанії, що його продала.

Як повідомили сьогодні деякі ЗМІ з посиланням на Міністерство економіки, Державне підприємство “Інформаційний центр” придбало автомобіль “Мерседес” вартістю 1,11 млн. грн.