Донецький губернатор - про російську мову, суд і політиканські моменти

Голова Донецької облдержадміністрації, депутат Донецької облради Анатолій БЛИЗНЮК упевнений, що наступна сесія обласної ради ухвалить повторно рішення про розвиток російської мови в регіоні, яке «діятиме цілком на законних підставах».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької облдержадміністрації, так А.БЛИЗНЮК прокоментував вердикт Донецького апеляційного адміністративного суду про незаконність рішення обласної ради «Про створення умов для розвитку російської мови в Донецькій області», прийнятої 18 травня 2006 року.

А.БЛИЗНЮК погодився з рішенням суду, але заявив, що тепер депутати облради врахують і виправлять усі недоробки і знову приймуть рішення про розвиток російської мови.

Він підкреслив, що на наступній сесії буде прийняте рішення про розвиток російської мови в регіоні, «яке на 100% буде законним і ніякий суд надалі не зможе це опротестувати, а моменти політиканів і підняття чогось там на щит – це неправильно». «Прості люди розуміють, що є реальне життя, а не політичне підгрунтя», - підкреслив А.БЛИЗНЮК.

Як повідомляв УНІАН, Донецький апеляційний адміністративний суд відмінив рішення обласної ради від 18 травня 2006 року «Про створення умов для розвитку російської мови в Донецькій області». Це рішення суд прийняв 16 липня 2010 року.