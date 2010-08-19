Азаров відмінив розпорядження Кабміну про розвиток Українського козацтва

"Подарунок" до Дня Незалежності?

Кабінет міністрів України своїм розпорядженням від 11 серпня 2010 р. №1627-р визнав таким, що втратило чинність, розпорядження КМУ від 17 вересня 2008 р. №1237 (1237-2008-р) "Про схвалення Концепції Державної цільової національно-культурної програми розвитку Українського козацтва на 2009-2011 роки". Текст розпорядження розміщено на Урядовому порталі.

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