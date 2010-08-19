Янукович домовлятиметься в Китаї про кредит у $8 мільярдів

Україна розраховує отримати від Китаю 8 млрд. доларів кредитів.

Про це в інтерв’ю газеті “День” (№148 від 19 серпня) заявив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Китайській Народній Республіці Юрій КОСТЕНКО, говорячи про очікувані українською стороною результати державного візиту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до КНР 2-5 вересня.

“Так, ми розраховуємо на китайські кредити. Сьогодні напрацьований сторонами кредитний портфель становить близько восьми мільярдів доларів США. Переговори за деякими напрямками ведуться вже не перший рік. Китайська сторона готова до значних інвестицій в українську економіку. Звичайно, за певних умов. І головною з них є гарантія політичної, а отже й економічної стабільності у нашій державі”, - сказав Ю.КОСТЕНКО.

Водночас він зазначив, що у “Пекіні важко розуміють українські недавні реалії, коли для соціально значущого проекту, що опрацьовувався і українською, і китайською сторонами чимало місяців, уряд був готовий надати державні гарантії, а інша гілка влади своїм указом їх скасовувала”. “Наслідок: кредитно-інвестиційна робота на всіх напрямках завмирає майже на півроку”, - констатував посол.