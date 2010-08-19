Тимошенко: Олесь Ульяненко відстоював своє бачення жорсткої реальності

Лідер всеукраїнського об’єднання "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що письменник Олесь Ульяненко твердо і послідовно втілював принципи свободи слова й думки в літературі.

Як повідомляється на офіційному сайті Ю.ТИМОШЕНКО, лідер "Батьківщини" направила рідним письменника співчуття у зв’язку з його смертю.

"Не стало автора майже 20 романів. Він глибоко і яскраво розкривав дійсність нашого часу. Роман "Сталінка" став небуденним явищем української літератури. Ульяненко твердо і послідовно відстоював своє бачення жорсткої реальності, втілював принципи свободи слова й думки в літературі. Був протилежним світу трафаретного мислення", - йдеться у співчутті Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, смерть письменника завжди відгукується смутком не лише в серцях тих, хто його знав як людину, а й насамперед у серцях шанувальників його творчості.

"Олесь пішов від нас передчасно, на самому злеті таланту і життєвих сил. Натомість нам залишилися його книжки. Залишився яскравий, непересічний світ митця. Висловлюю глибокі співчуття рідним покійного і всім тим, хто знав і любив творчість Олеся Ульяненка", - зауважила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, український письменник Олесь Ульяненко (за паспортом Олександр Ульянов) помер вночі 18 серпня на 49-му році життя.