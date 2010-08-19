Присяжнюк: попередня влада передала нам десятки тисяч наболілих питань

Голова Київської облдержадміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК впевнений, що його команді вдасться належним чином вирішити питання щодо виділення землі в регіоні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам у м.Обухів Київської області, де відбуваються регіональні урочисті заходи з нагоди 19-ї річниці Незалежності України.

«Ми працюємо вже півроку. Ми розробили ті питання, які десятиріччями складалися, складалися в останні роки. Нам попередня влада дійсно десятки тисяч таких наболілих питань передала, але ми їх успішно вирішимо», - сказав А.ПРИСЯЖНЮК.