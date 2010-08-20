Нафтогаз і Газпром почали новий раунд переговорів зі створення СП

"Газпром" і НАК "Нафтогаз України" розпочали новий раунд переговорів про створення спільного підприємства (СП) в рамках стратегічної співпраці компаній, йдеться в повідомленні російського газового холдингу. Як повідомляє "РИА Новости",у п`ятницю в Москві відбулася робоча зустріч голови правління ВАТ "Газпром" Олексія Міллера і міністра палива і енергетики України Юрія Бойка. "На зустрічі йшлося про розвиток стратегічного партнерства компаній, розпочато новий раунд переговорів про створення спільного підприємства ВАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України", - говориться в повідомленні.