Шкіряк очолив партію

Лідера громадського об’єднання «Новий Київ» Зоряна ШКІРЯКА обрано головою Соціально-Християнської партії України.

Таке рішення було прийнято на VII позачерговому з’їзді партії, який відбувся сьогодні у Києві, повідомили УНІАН у прес-службі ГО «Новий Київ».

За обрання З.ШКІРЯКА головою партії проголосували 50 з 51 делегата з’їзду.

У своєму зверненні до делегатів з’їзду, гостей та представників ЗМІ З.ШКІРЯК зауважив: «Сьогодні СХП отримала друге народження. Не дивлячись на те, що партія існує з 2004 року, часто-густо вона була розмінною монетою політиків для вирішення їхніх особистих питань, що негативно відбилося на її розвитку. Всупереч усім обставинам партія встояла і збереглася. З приходом до лав СХП активістів «Нового Києва» почнеться якісно новий та ефективний розвиток нашої політичної сили як у столиці, так і в регіонах країни».

З.ШКІРЯК заявив, що СХП братиме участь у найближчих виборах до місцевих рад, зауваживши, що зараз це не є самоціллю для партії: «Я прекрасно розумію, що за два місяці ми не зможемо масштабно розвернутися і провести якісну виборчу кампанію по всій Україні, тому що на модернізацію партії потрібен час».

При цьому він заявив, що столична команда кандидатів до районних рад від СХП буде сформована на базі активистів ГО «Новий Київ», яке останнім часом отримало вагому підтримку киян.

«Сьогодні головна задача СХП – це формування потужних та ефективних організаційних структур на території всієї України для підготовки та участі у майбутніх виборах до Верховної Ради, Київради, обласних і районних рад по всій країні. Також ми плануємо брати участь у виборах мера столиці», - сказав лідер партії.

З.ШКІРЯК підтвердив необхідність проведення ребрендінгу СХП найближчим часом. «Ми живемо в заполітизованому суспільстві, що динамічно розвивається. Безумовно, враховуючи кон’юнктуру політичного поля і бажання виборців, ми зобов’язані провести ребрендінг СХП. Вже найближчим часом ми презентуємо нову програму розвитку партії і якісно новий, європейський підхід до формування ідеологічних принципів. Але головними з них для нашої політичної сили назавжди залишаться – європейський вектор розвитку України, економічна незалежність, соціальна рівність і розбудова громадянського суспільства на основі принципів християнської моралі», - підкреслив З.ШКІРЯК.

Також на з’їзді було прийнято нову редакцію статуту СХП, створено прес-службу СХП, обрано керівні органи партії.

Першим заступником голови СХП обрано керівника Київського міського штабу ГО «Новий Київ» Олега МОСКАЛЕНКА.

Екс-голова СХП Володимир ВЛАДИКО очолив Центральний секретаріат партії.

Раніше Київську міську організацію СХП очолив заступник голови правління ГО «Новий Київ» Дмитро СМАГЛІЙ.