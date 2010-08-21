Депутат-бютівець збудував кар'єру з підробленим дипломом

Депутата Черкаської обласної ради, заступника голови обласної організації БЮТ співробітники Управління державної служби боротьби з економічною злочинністю Головного управління МВС в Черкаській області викрили у використанні підробленого диплому бакалавра.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю ГУ МВС у Черкаській області, депутат свого часу недовчився у філії Відкритого міжнародного університету розвитку людини і за невиконання навчального плану був відрахований з числа студентів заочного відділення, проте коли з`явилася перспектива очолити райдержадміністрацію, йому знадобився диплом про вищу освіту.

Як з`ясували оперативники УДСБЕЗ УМВС України у Черкаській області, депутат облради отримав від посадової особи університету підроблений диплом бакалавра за напрямком "Економіка та підприємництво". Чоловік подав його разом з іншими документами для призначення на посаду і в березні 2005 року був призначений на посаду голови РДА та отримав статус державного службовця 3 категорії 7-го рангу.

Прокуратурою Черкаської області порушено кримінальні справи за ч. 3 ст. 358 (підробка документів) та ч. 3 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.