Тимошенко має намір розробити нову редакцію Конституції

Лідер об’єднаної опозиції Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що її команда має намір розробити новий проект побудови України, який складатиметься з нової редакції Конституції та низки законопроектів для вдосконалення українського законодавства.

Як повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО, про це вона сказала учора в Києві під час мітингу, присвяченому 19-й річниці проголошення Незалежності України.

"Нам потрібно нарешті виконати національну ідею і національну мрію не в гаслах і в пустих паперах, а в консолідованих документах – Конституції, законопроектах, щоб показати, якою ми хочемо бачити омріяну Україну", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, цей проект має пройти ґрунтовне громадське обговорення. "Ми пройдемо з вами з цим проектом по всім підприємствам і вищим учбовим закладам, по студентським і духовним колам", - підкреслила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що необхідність розробки нової Конституції та вдосконалення законодавства обумовлені необхідністю недопущення повернення держави до авторитарного або диктаторського режиму.

"Для нової влади немає ніякого контролю, ніякої відповідальності. Якщо в Україні при нашій Конституції можуть народжуватися авторитарні режими, диктатори і тирани, це значить, що Конституція в повній мірі не працює", - сказала вона.

"Ми починаємо цю роботу, ми пройдемо всі етапи, і перед наступними виборами ми будемо об’єднувати людей навколо цієї ідеї, навколо Конституції і законопроектів, які створюють нову Україну, в якій більше не буде рабів і господарів, в якій більше не буде олігархів і безправних найманих працівників, а в якій буде народ, нація, дух віри і справедливість", - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.