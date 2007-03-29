Чи готують у Харкові автобуси бойовиків на Київ, і навіщо їм прапори БЮТ?

Радник голови Харківської облдержадміністрації Іван ВАРЧЕНКО заявив, що до мирної акції у Києві, яку планують у суботу провести БЮТ, Блок «Наша Україна» та “Народна самооборона”, готуються провокації.

Як повідомив кореспонденту УНІАН І.ВАРЧЕНКО, «з достовірних джерел» йому стало відомо, що «у Харкові формуються кілька автобусів з бойовиками на Київ, які будуть створювати і виконувати провокації». Не виключено, сказав він, що «ці групи будуть їхати під прапорами БЮТу та «Нашої України».

«Ми просимо СБУ і міліцію приділити увагу цій інформації, оскільки, як нам стало відомо, - сказав І.ВАРЧЕНКО, - ні БЮТ, ні Блок «Наша Україна» не планують виїзду з Харкова організованих масових груп для участі у суботу в мирних заходах у Києві».

«Правоохоронці, - зазначив радник губернатора, - мають адекватно відреагувати, оскільки автобусами їхатимуть явно не представники опозиції, і слід зупинити ці групи, під якими б прапорами вони не маскувалися».

«Ми зацікавлені, щоб усі провокації були придушені в зародку, і просимо правоохоронні органи забезпечити реалізацію права громадян на мирне зібрання, гарантоване статтею 39 Конституції України», - наголосив І.ВАРЧЕНКО.