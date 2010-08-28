Соболєв: пропозиції ПР не вирішують ключову проблему

Запропоновані Партією регіонів зміни до закону про місцеві вибори є лише “косметичними”.

Про це заявив народний депутат від БЮТ, прем’єр-міністр опозиційного уряду Сергій СОБОЛЄВ учора на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, незважаючи на те, що “відбулося прозріння пана ЄФРЕМОВА (саме лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ є автором цих змін до закону - УНІАН) і він визнав, що закон був ухвалений недемократичний, це не вирішує ключового питання”.

С.СОБОЛЄВ наголосив, що таким ключовим питанням є принцип формування дільничних виборчих комісій. За його словами, “в цій частині законопроект взагалі не передбачає ніяких змін”. Він нагадав, що в чинному законі передбачено, що дільничні виборчі комісії будуть формуватися територіальними виборчими комісіями, у яких абсолютна більшість представників трьох фракцій - Партії регіонів, КПУ та Блоку Литвина.

“Тому ви уявляєте, які це будуть дільничні виборчі комісії”, - зазначив він.

С.СОБОЛЄВ сказав, що БЮТ внесе пропозиції щодо змін при формуванні дільничних комісій, однак висловив сумнів, що ці пропозиції будуть підтримані.

С.СОБОЛЄВ наголосив, що БЮТ підтримувала і буде підтримувати зміни до закону про місцеві вибори в частині зняття обмеження щодо можливості участі у місцевих виборах організацій політичних партій, що утворені пізніше, ніж за 365 днів до дня виборів.

Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді України зареєстровано проект закону "Про внесення змін до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", автором якого є лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що ухвалений парламентом закон містить деякі положення, які не відповідають “демократичним засадам та міжнародним стандартам”. Зокрема, “це стосується закріпленого у законі дискримінаційного критерію, за яким лише ті місцеві організації партій, які зареєстровані не пізніш як за 365 днів до дня виборів, мають право висувати кандидатів на місцевих виборах”. Тому законопроектом пропонується зняти обмеження щодо можливості участі у місцевих виборах місцевих організацій політичних партій, що утворені пізніше, ніж за 365 днів до дня виборів, та надати можливість усім місцевим організаціям політичних партій висувати своїх кандидатів.

Крім того, пропонується змінити принцип формування складу територіальних виборчих комісій. Зокрема, збільшити склад територіальних виборчих комісій до 18 осіб та надати право подавати кандидатури для формування територіальних виборчих комісій не лише місцевим організаціям тих політичних партій, які представлені у Верховній Раді України поточного скликання, а усім місцевим організаціям політичних партій, що зареєстровані в Україні.

Визначити чіткий порядок відбору кандидатур до складу територіальних виборчих комісій, до якого входитимуть 15 осіб від місцевих організацій політичних партій, які представлені у Верховній Раді України поточного скликання, а також три особи з числа кандидатур, поданих місцевими організаціями політичних партій, які визначатимуться шляхом жеребкування.