ВР пішла на перерву

У роботі Верховної Ради оголошено перерву до 12.30.

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні позачергової сесії парламенту сьогодні вже розглянуто 4 законопроекти, які стосуються змін до Закону «Про вибори депутатів Верховної Ради АРК, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів».

Голова ВР Володимир ЛИТВИН запропонував народним депутатам з різних фракцій під час перерви узгодити свої позиції щодо голосування за дані законопроекти.