БЮТ знайшов «злочинну норму» в урядовому законопроекті

Урядовий проект закону про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України (щодо механізму повернення заощаджень) – це піар-акція влади напередодні місцевих виборів.

Про це заявив член фракції БЮТ Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ сьогодні на брифінгу у Верховній Раді, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

За його словами, назва закону не відповідає його суті, адже урядовці не вказали джерела і механізм повернення знецінених вкладів громадянам України.

«По суті, під красивими назвами робиться погіршення соціального стану громадян, і все це сьогодні робиться для того, щоб спекулювати на виборах з цими речами», - сказав він.

А.ПАВЛОВСЬКИЙ зазначив, що у законопроекті урядом пропонується дати самому собі доручення щодо створення реєстру вкладників.

«Це при тому, що такий реєстр був створений ще в 2008 році, і він існує в Ощадбанку. У ньому зареєструвалися 11 мільйонів громадян», - сказав він, додавши, що така урядова ініціатива призведе до повторної витратити бюджетних коштів.

Другим «ноу-хау» даного законопроекту, за словами А.ПАВЛОВСЬКОГО, є пропозиція відмінити індексацію заощаджень на розмір інфляції.

«Ця норма є злочинною, адже за 10 років рівень інфляції склав 530%, і таким чином уряд знецінює вклади громадян у 5 разів», - наголосив він.

Також А.ПАВЛОВСЬКИЙ зазначив, що законопроектом уряд Миколи АЗАРОВА пропонує дозволити самому собі встановлювати суми компенсацій, порядок виплат та суми, які будуть виплачуватись у разі смерті вкладника.

«Таким чином уряд АЗАРОВА намагається зменшити базу людей, які претендують на відшкодування знецінених вкладів Ощадбанку СРСР», - сказав він.

«Така ініціатива уряду лише погіршує порядок компенсації грошових вкладів, адже у проекті закону ніде не зазначено, що втрачені заощадження далі будуть виплачувати. Це є піар-акцією перед майбутніми виборами до органів місцевого самоврядування», - резюмував А.ПАВЛОВСЬКИЙ.