Яценюк вже погрожує карами за співпрацю з владою

В місцевих радах депутати "Фронту змін" не будуть об`єднуватися в більшість з Партією регіонів.

Про це заявив лідер "Фронту змін" Арсеній Яценюк в ефірі ICTV.

"Я публічно заявляю. І це було прийнято рішенням бюро партії", - уточнив він.

"Партія знаходиться в опозиції. Будь-яка коаліція з сьогоднішньою чинною владою означає виключення з лав членів партії", - заявив Яценюк.

Українська правда