Яценюк вже погрожує карами за співпрацю з владою
08:21, 31 серпня 2010Політика
2002 0
Його політсилі світять чистки?
В місцевих радах депутати "Фронту змін" не будуть об`єднуватися в більшість з Партією регіонів.
Про це заявив лідер "Фронту змін" Арсеній Яценюк в ефірі ICTV.
"Я публічно заявляю. І це було прийнято рішенням бюро партії", - уточнив він.
"Партія знаходиться в опозиції. Будь-яка коаліція з сьогоднішньою чинною владою означає виключення з лав членів партії", - заявив Яценюк.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter