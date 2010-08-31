Експерт: найбільшої економії можна добитися, розпустивши Київраду

Головний координатор громадянської кампанії «Форум порятунку Києва» Віталій ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ вважає, що відмова від райрад у Києві є таким же алогічним кроком, як і ліквідація Верховної Ради.

Таку думку В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ висловив в коментарі УНІАН у зв’язку зі спробою влади ліквідувати районні ради у столиці.

«Оскільки деякі діячі міськради, зокрема, голова депутатської фракції Партії регіонів Олексій ОМЕЛЬЯНЕНКО, член фракції «Блок Віталія Кличка» Дмитро АНДРІЄВСЬКИЙ, член фракції «Блок Леоніда Черновецького» Віктор ГРИНЮК та інші, хто голосував за ліквідацію рад, вважають їх рудиментом радянської системи , то, за їхньою логікою, слід також розпустити Київраду, Верховну Раду і ліквідувати будь-які виборні посади по всій країні», – сказав В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

Лідер ФПК підкреслив, що такий підхід порушує демократичний принцип виборності органів влади. «Тоді ми строго повернемося до монархічної форми правління, одноосібної влади монарха, імператора України. Далеко ми підемо з такими ідеями?», – зауважив він.

В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ переконаний, що будь-які обґрунтування необхідності ліквідації райрад є «огидливими і безвідповідальними». «Якщо депутати Київради ратують за знищення райрад, я їм рекомендую почати економію з себе, тому що більшої ганьби й знущання, ніж цей орган, ні одна структура в Києві городянам не приносить», – пояснив лідер ФПК.

На його думку, депутатам Київради варто було б проголосувати за саморозпуск, а після цього Верховна Рада повинна і зовсім ліквідувати цей орган. «У Київраді мотивують ліквідацію районних рад у столиці необхідністю економії бюджетних коштів. Але на утримання райрад потрібно близько 70 млн. грн., у той час як на утримання Київської міськради потрібно набагато більше, тут мова йде про сотні мільйонів гривень. Відповідно, у випадку його ліквідації буде досягнута істотна економія коштів, якої так добиваються деякі депутати», – вважає він.

При цьому В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ зазначив, що саме з Київради виходять рішення про незаконні землевідведення, забудови дворів, дитячих і спортивних майданчиків. «З їх «легкої» руки знищуються парки, сквери, ліси. Звідти ж іде незаконна приватизація майна, яке ще залишилося в комунальній власності міста. Там же розкрадаються бюджетні кошти», – пояснив лідер громадської організації.

«Якщо Київрада така витратна для держави, то краще її взагалі ліквідувати», – резюмував В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня 2010 року Київська міська рада за рішенням 65 депутатів звернулася до Верховної Ради України з проханням внести зміни до Закону«Про столицю України – місто-герой Київ» щодо ліквідації районних рад.

На сьогоднішній день деякі міста в Україні відмовилися від функціонування районних рад. Так, 19 листопада 2009 року Черкаська міська рада прийняла рішення № 5-226 «Про нестворення районних у місті Черкаси рад». Проте 25 травня 2010 року Сосновський районний суд м. Черкаси скасував це рішення, визнавши його протиправним.

25 листопада 2009 року Харківська міська рада прийняла рішенняпро те, що районні ради міста не будуть більше створюватися після закінчення строку повноважень діючого депутатського складу . Ліквідацію райрад у Харкові підтримали 80 депутатів, «проти» проголосували 9 депутатів.

27 липня 2010 року в Маріуполі було ліквідовано останню у місті Іллічівську районну раду, хоча, згідно із законодавством, районні ради не можуть бути розформовані пізніше, ніж за шість місяців до місцевих виборів.