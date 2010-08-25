За кількістю депутатів Київ - світовий рекордсмен?

Структура місцевого самоврядування, яка є в Києві, – архаїзм радянської епохи та відлуння КПРС. Україна – єдина колишня республіка СРСР, де збереглися райради у містах. Про це в інтерв’ю УНІАН заявив один із лідерів Блоку Віталія Кличка депутат Київради Дмитро Андрієвський.

«Я спеціально перевірив, де ж ще існують районні ради у містах чи столицях: Москва, Мінськ, Душанбе, Тбілісі, вже не кажучи про країни Західної Європи, – ніде немає. Фактично сьогодні ради не мають функцій із захисту територіальної громади районів. Навіть визначення “територіальна громада району в місті” не відповідає діючому законодавству, бо існує територіальна громада міста. Йде дублювання повноважень. Це правовий нонсенс, коли людина є членом двох територіальних громад – і міста, і району одночасно!», – наголосив депутат.

За словами Дмитра Андрієвського, на сьогодні у Києві 627 депутатів тільки районних рад і 120 депутатів у місті. А загалом у місті майже 800 депутатів – світовий рекорд.

«Однозначно така кількість є роздутою і для оптимізації управлінської вертикалі кількість депутатів треба скорочувати. А кошти, які вдасться на цій реформі зекономити, – направити на розвиток Києва. Столиця не поодинока в бажанні реформувати управлінську модель – ще в 1994 році цей шлях пройшли у Львові, згодом Одеса перейняла новаторський досвід, потім Вінниця, Харків, Черкаси, Запоріжжя та багато інших міст», – підкреслив політик.

«У Києві будуть збережені райони. Будуть працювати виконавчі районні адміністрації, до яких сьогодні люди йдуть за допомогою. Тому я впевнений, що кияни тільки виграють від ліквідації райрад у місті. Я постійно спілкуюся з виборцями: погляд у всіх єдиний – депутатів райрад мало хто знає в обличчя і чекати підтримки від них не варто – всі апелюють до депутатів міськради або голів райадміністрацій», – переконаний Дмитро Андрієвський.

Проте, щоб ліквідувати райради у Києві, на думку депутата, потрібно внести відповідні зміни до закону України «Про столицю – місто-герой Київ». І після цього вже Київська міська рада відповідно до закону “Про місцеве самоврядування” та Конституції України отримає повноваження утворювати чи не утворювати районні ради, а згодом депутати визначаться – чи доцільні райради в Києві.