Кужель: "Сильна Україна" стане альтернативою всім

Заступник голови партії "Сильна Україна" Олександра КУЖЕЛЬ вважає місцеві вибори надзвичайно важливими для політичної сили, яку вона представляє. Про це О.КУЖЕЛЬ заявила журналістам під час перебування у Чернігові.

"Місцева влада – це влада, яка створює максимально сприятливі умови, аби люди працювали, створювали робочі місця і сплачували податки", - сказала вона, підкресливши, що "місцеві вибори – найважливіші".

На думку О.КУЖЕЛЬ, державність і зміни починаються з регіонів, а депутати місцевих рад – головні на окремій території і мають робити те, що потрібно громаді. Вона підкреслила, що ідеологія партії "Сильної України" – це служіння громаді, хоч багато хто і забув ці слова. "Ця партія стане альтернативою всім, щоб провести реформи, які нам потрібні", - зауважила О.КУЖЕЛЬ.

Заступник керівника партії "Сильна Україна" зазначила, що на Чернігівщині участь партії у місцевих виборах буде потужною. Вона назвала чернігівську команду на чолі з керівником обласного осередку, депутатом міської ради Максимом ГОРОДНІМ дуже сильною і однією з кращих. О.КУЖЕЛЬ також поінформувала журналістів, що представник політичної сили – Микола МИХАЛЕВИЧ, який є керівником ВАТ "Чернігівське Хімволокно", буде балотуватися на посаду Чернігівського міського голови.

М.ГОРОДНІЙ підтвердив, що його команда готова до виборів уже давно і лише чекала змін до виборчого законодавства, які дозволили політичній силі стати учасником виборчих змагань за депутатські мандати у місцевих радах. "Обласна організація налічує 767 первинних осередків. У нас чудовий кандидат на посаду голови. То я думаю, що перемога буде за нами," – заявив М.ГОРОДНІЙ.