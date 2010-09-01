Льовочкін не бачить підстав для зміни керівника СБУ
Глава АП - про тактику тисячі порізів
Глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН не вважає достатньо вагомими причини для звільнення керівника Служби безпеки України Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на зустрічі з журналістами в Адміністрації Президента.
“Якщо є питання в професійному плані до глави СБУ, давайте про них говорити. Але я про них не чув”, - сказав він. Водночас глава АП не бачить вагомою підставою звинувачення на адресу В.ХОРОШКОВСЬКОГО лише в тому, що є конфлікт інтересів у перебуванні на посаді глави СБУ людини, чия дружина є власником потужного медіа-холдингу.
“Вірніше, він є, - визнає С.ЛЬОВОЧКІН, - але не можна говорити лише про цей випадок, коли такий же конфлікт інтересів бачимо і бачили у багатьох інших людей, які були при владі вчора і будуть завтра”. “Не можна обмежувати права багатої людини, не можна записати у Конституції, що багата людина не має права займати серйозних посад на державній службі”, - переконаний С.ЛЬОВОЧКІН.
Численні звинувачення в ЗМІ на адресу В.ХОРОШКОВСЬКОГО С.ЛЬОВОЧКІН вважає застосуванням опонентами глави СБУ “тактики тисячі порізів”, коли один поріз не є летальним, але в сумі вони формують потрібний образ і мають стратегічно вирішити долю того, проти кого така тактика застосовується. Як один з прикладів він навів звинувачення з боку німецького журналіста Конрада ШУЛЛЕРА в тому, що героїв його публікацій з України опитували співробітники СБУ. Реально ці факти не знайшли підтвердження, сказав глава АП і назвав ці звинувачення провокацією, яка мала зіпсувати політичне тло перед візитом Президента Віктора ЯНУКОВИЧА до Німеччини.