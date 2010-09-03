Невідомі підпалили автомобіль лідера «Комітету оборони Одеси»

На околиці Одеси, в селі Корсунці, невідомі спалили автомобіль лідера громадського руху «Комітет оборони Одеси» Сергія ГУЦАЛЮКА, який також очолює громадську організацію «Чорноморське гайдамацьке об`єднання».

Як заявив він в інтерв`ю кореспондентуі УНІАН, фактично до часу прибуття до його приватного будинку бійців пожежного розрахунку Суворовського райвідділення МНС Одеси автомобіль «Деу Ланос» вже згорів – «мої спроби спільно з сусідами його врятувати були марними».

С.ГУЦАЛЮК заявив, що зв`язує подію «зі своєю громадсько-політичною діяльністю, перш за все в контексті протистояння структур, якими він керує в Одесі, місцевим антиукраїнським силам». Він додав: «Жодних конфліктів по роботі або з сусідами у мене не було і немає».

Коментуючи УНІАН подію, голова одеської облорганізації Української народної партії Андрій КАРПЕНКО назвав знищення автомобіля С.ГУЦАЛЮКА, який також є координатором облорганізації Громадської ініціативи «Оновлення країни», «нічим іншим, як спробою передвиборчого залякування лідерів і активістів політичних сил».

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Комітету оборони Одеси», за словами С.ГУЦАЛЮКА, після тригодинного огляду автомобіля співробітники лабораторії при МНС відзначили, що причиною займання був підпал.