Невідомі підпалили автомобіль лідера «Комітету оборони Одеси»

18:30, 03 вересня 2010
Політика
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За "протистояння антиукраїнським силам"

На околиці Одеси, в селі Корсунці, невідомі спалили автомобіль лідера громадського руху «Комітет оборони Одеси» Сергія ГУЦАЛЮКА, який також очолює громадську організацію «Чорноморське гайдамацьке об`єднання».

Як заявив він в інтерв`ю кореспондентуі УНІАН, фактично до часу прибуття до його приватного будинку бійців пожежного розрахунку Суворовського райвідділення МНС Одеси автомобіль «Деу Ланос» вже згорів – «мої спроби спільно з сусідами його врятувати були марними».

С.ГУЦАЛЮК заявив, що зв`язує подію «зі своєю громадсько-політичною діяльністю, перш за все в контексті протистояння структур, якими він керує в Одесі, місцевим антиукраїнським силам». Він додав: «Жодних конфліктів по роботі або з сусідами у мене не було і немає».

Коментуючи УНІАН подію, голова одеської облорганізації Української народної партії Андрій КАРПЕНКО назвав знищення автомобіля С.ГУЦАЛЮКА, який також є координатором облорганізації Громадської ініціативи «Оновлення країни», «нічим іншим, як спробою передвиборчого залякування лідерів і активістів політичних сил».

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Комітету оборони Одеси», за словами С.ГУЦАЛЮКА, після тригодинного огляду автомобіля співробітники лабораторії при МНС відзначили, що причиною займання був підпал.

 

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