Тимошенко про субсидії, профанацію та 72 довідки

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко вважає, що заяви урядовців про спрощення порядку отримання житлових субсидій є повною профанацією.

"Притягувати до відповідальності треба людей, які роздали людям для отримання житлових субсидій такі документи, як декларація про доходи та майновий стан осіб, які звертаються за призначенням субсидій", - сказала Ю.Тимошенко в ефірі ток-шоу "Шустер-live".

На її думку, є абсурдним, зокрема, пункт про необхідність декларації товарів, які придбав громадянин впродовж останніх 12 місяців. "Напиши списочок, і, більше того, не просто напиши списочок, а ще на кожне слово збери довідку. Ми порахували, що 72 довідки треба зібрати бабусі, щоб отримати житлову субсидію. Скажіть, в нашій державі є хоча б одна людина, яка оформить цю субсидію?", - зазначила лідер "Батьківщини".