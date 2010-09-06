Кандидатів в депутати не "мучитимуть" деклараціями, викреслять як фото 9х12?

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН пропонує парламенту розглянути питання щодо скасування законодавчої норми про обов’язкове подання кандидатами у депутати місцевих рад декларацій про доходи та майно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Погоджувальної ради.

В.ЛИТВИН нагадав, що ця норма передбачена законом про місцеві вибори, в той час як вже виключена норма щодо подання фотографії форматом 9х12.

«Потрібно уважно розглянути це питання, і не мучити людей цими деклараціями», - сказав він.

На думку В.ЛИТВИНА, можна було б встановити, що декларацію про доходи і майно необхідно подавати тільки після того як кандидат був обраний депутатом.

«Можна було б ці пропозиції розглянути на цьому тижні», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді України зареєстровано проект закону про внесення змін до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (щодо декларацій про майно і доходи), автором якого є народний депутат від Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ.

В інтерв’ю УНІАН він повідомив, що даним законопроектом пропонується виключити з переліку документів, які необхідні для реєстрації кандидатом у депутати сільської чи селищної ради, декларації про майно і доходи.

За словами М.ЧЕЧЕТОВА, побувавши в регіонах, він з’ясував, що люди в селах бояться балотуватися у депутати через законодавчу норму про обов’язкове подання декларації про доходи.