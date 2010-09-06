Експерт назвав «малоперспективних» кандидатів у мери Одеси

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що специфіка місцевих виборів полягає в тому, щоб продемонструвати суспільству здатність розв’язувати проблеми різного рівня, тоді як ставка на шоу-акції і популяризацію минулих заслуг - помилкова.

Про це йдеться у переданому агентству УНІАН коментарі О.ГОЛОБУЦЬКОГО з приводу поточної політичної ситуації в Одесі в цілому і висунення на пост мера Олексія ГОНЧАРЕНКА зокрема. (Як повідомляють одеські ЗМІ, про свій намір балотуватися на пост мера заявив О.ГОНЧАРЕНКО - депутат Одеської міської ради, син голови Антимонопольного комітету України Олексія КОСТУСЄВА, який раніше був названий офіційним кандидатом в мери Одеси від Партії регіонів - УНІАН).

На думку експерта, в Одесі, поза сумнівом, буде одна з найбільш яскравих і водночас бурхливих передвиборних кампаній в Україні, «в той же час ставка виключно на шоу-складову кампанії виглядає неперспективною, адже на місцевих виборах необхідно демонструвати готовність спускатися в колектори, в шахти ліфтів, розв’язувати проблему зі зростанням криміногенної ситуації».

О.ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає «сумнівною» першу «одеську» тезу кандидата в мери від Партії регіонів Олексія КОСТУСЄВА про статус російської мови в місцевих органах влади, оскільки цей подразник не критичний для виборця.

Також, за його словами, «малоперспективною» є стратегія чинного мера Едуарда ГУРВІЦА, який, очевидно, намагатиметься розкручувати свої минулі заслуги і акцентувати увагу на спадкоємності влади і злагодженості роботи команди. Експерт вважає, що виборець сьогодні – як на Заході України, так і на Півдні – хоче змін, і саме це стає головною тезою роботи одеського губернатора, який демонструє готовність розв’язувати дрібні, локальні проблеми.

«Сьогодні абсолютно очевидно, що ГУРВІЦ не зможе відзвітувати за свою діяльність на посту мера, йому також буде вкрай невигідний аналіз його попередньої програми. Водночас обласна влада на чолі з губернатором і лідером місцевої ПР йтиме на вибори саме зі звітом про виконану роботу і чітким планом на майбутнє», - переконаний О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.