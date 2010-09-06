Бунт у профспілках: Хару звинувачують у розвалі

Актив Федерації профспілок України вимагає зміни керівника ФПУ. Про це заявив заступник голови ФПУ, голова наглядової ради "Укрпрофоздоровниці” Сергій САНЧЕНКО в коментарі виданню gazeta.ua.

Зокрема, коментуючи повідомлення ЗМІ про те, що влада Криму має намір забрати профспілкові об`єкти і перевести їх у комунальну власність, С.САНЧЕНКО сказав: “Так, до мене також дійшла така інформація. Але тут головне значення має не позиція властей Криму, а те, що профспілки докотилися до такого жалюгідного стану, коли місцеві еліти наважуються на такі дії”.

За словами С.САНЧЕНКА, “це ж уже не перший прецедент навіть у Криму, коли регіональні керівники заявляють, що переведуть профспілкову власність у комунальну. Згадаймо рішення Закарпатської облради, яка кілька років тому прийняла рішення забрати профспілкові об`єкти. І це лише початок”.

“Про що це свідчить? – продовжив заступник голови ФПУ. - Сьогоднішні профспілки під керівництвом Василя ХАРИ втратили будь-який авторитет, з ними ніхто не рахується. Федерація профспілок перетворилася на тінь колись потужної організації. Жаль, що профспілки під керівництвом В.ХАРИ перетворюються на маргінальне об`єднання. Все розлагодилося, валиться і тріщить по швах. У розвалі ФПУ винен В.ХАРА. Своїм бездарним керівництвом він веде профспілки до загибелі. Якщо нічого не зміниться, В.ХАРА стане могильником профспілок”.

На переконання С.САНЧЕНКА, “профспілкам потрібні серйозні кадрові зміни. В.ХАРА має піти і звільнити місце для більш досвідченого та зваженого керівника. У Федерації десятки і сотні тисяч незадоволених, визріває серйозний конфлікт. Актив вимагає зміни керівника”.

*** 4 вересня “Дзеркало тижня” з посиланням на своїх джерела повідомило, що депутати Верховної Ради Криму готують проект рішення, за яким у Федерації профспілок України в комунальну власність відберуть землю під санаторіями у АРК.

За даними джерел, на такий крок кримські депутати зважилися, щоб у керівництва ФПУ не було спокуси розпоряджатися землею під приводом "оренди" і "реконструкції" санаторних об`єктів.

Як пише "ДТ", кримські депутати ініціюють передачу в комунальну власність землю санаторіїв ФПУ після низки скандалів в автономії.

Так, у червні цього року правління ЗАТ "Укрпрофздравниця" (оператора більшості санаторіїв ФПУ) вирішило передати в оренду на 3 роки трьом фірмам - ЧП "Фірма Хелп" (Донецьк), ТОВ "Ліга-Інфо" і ТОВ "Трансекспо плас" - курортну інфраструктуру санаторія "Ясна поляна" (10 об`єктів), що у селищі Гаспра на ПБК.

Як пише видання, дана операція з українськими профспілками виявилася дуже вигідною фінансово для зазначених комерційних структур.

"Ясна поляна" - унікальний санаторій матері й дитини з 12-ма лікувальними відділеннями і десятками пам`ятників архітектури, побудований у живописному парку площею 18 га, неподалік гори Ай-Петрі. Як профспілковий санаторій для трудящих він існує 80 років. А до цього був парковим маєтком, який відвідували практично всі класики російської літератури початку ХХ століття.