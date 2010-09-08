Бютівці пішли з сесійної зали ВР

Народні депутати з фракції «БЮТ - Батьківщина» залишили сесійну залу парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, на цей час в сесійній залі вже немає жодного депутата з інших фракцій.

Після оголошення перерви, яка мала закінчитись об 11.30, засідання не було поновлено.

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН не з’являвся в сесійній залі, оскільки трибуна та президія блокувалися, а двері, які ведуть до президії, були заставлені кріслами.

Відповідно сьогоднішнє засідання ВР не було закрито.