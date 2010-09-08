У ПР кажуть, що проти них запустили інформаційну провокацію

У Партії регіонів називають провокацією повідомлення ЗМІ про те, що ПР доручила підготувати чистовики протоколів ТВК з результатами голосування ще за тиждень до дня голосування на місцевих виборах.

У прес-службі Партії регіонів УНІАН повідомили: "Це інформаційна провокація. Ніяких розпоряджень такого змісту "на місця" не було і бути не могло. Партія регіонів почне і проведе виборчу кампанію в терміни, визначені законом, і ніяких порушень під час самої кампанії також не допустить".

Як повідомляв УНІАН, Інтернет-видання LB.ua з посиланням на джерела повідомило, що “з центрального штабу Партії регіонів на місця спускаються директиви підготувати чистовики протоколів територіальних виборчих комісій з результатами місцевих виборів ще за тиждень до дня голосування. Таким чином, пише видання, почин Харкова, де протоколи вже частково готові, доведеться підтримати всім без винятку”. При цьому, повідомляє LB.ua, директива підготувати чистовики протоколів спускається під загрозою звільнення губернаторів та керівників штабів Партії регіонів.