Соболєв: Партія регіонів повністю задавила Київ

Рішення Київради ліквідувати районні ради у столиці продиктовані не інтересами громади, а низьким рейтингом Партії регіонів у місті.

Про це у коментарі УНІАН заявив народний депутат від фракції “БЮТ-Батьківщина” Сергій СОБОЛЄВ.

Він зазначив, що Партія регіонів зараз повністю «задавила Київ, раду (Київську міську раду – УНІАН) і ЧЕРНОВЕЦЬКОГО».

Депутат зазначив, що Партія регіонів не може піти на вибори у столиці за нинішнього рейтингу підтримки 6-7%. За словами С.СОБОЛЄВА, це означало б «остаточно втратити все, що можна втратити». На його думку, Партія регіонів готова докласти всіх зусиль, щоб вибори до місцевих органів самоврядування у столиці не відбулися.

С.СОБОЛЄВ зазначив, що сьогодні питання полягає не в тому, чи потрібні районні ради в Києві. «Найстрашніше, коли Партія регіонів, ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, виходять зі своїх власних рейтингів, а не з інтересів громади Києва», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня Київська міська рада ліквідувала районні у м. Києві ради з 31 жовтня.