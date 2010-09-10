Матвієнко схвалює ліквідацію райрад у столиці

Народний депутат України Анатолій МАТВІЄНКО (фракція НУ-НС) позитивно оцінює рішення Київради ліквідувати районні ради у столиці.

Про це він сказав у коментарі УНІАН.

А.МАТВІЄНКО зазначив, що «це добре рішення, оскільки такого рудименту, як був у Києві, немає ніде».

За словами депутата, районні ради в Києві не займалися «нічим, крім генделиків, яких понаставляли по всьому Києву».

А.МАТВІЄНКО вважає, що опозиція не права, коли каже, що завдяки ліквідації райрад Партія регіонів та Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ «захопить Київ».

«Хай захопить, хай покаже, що він може», - наголосив А.МАТВІЄНКО.

Депутат підкреслив, що при ухваленні рішень треба враховувати інтереси киян, а не робити кроки, які суперечать цим інтересам лише для того, щоб бути «проти ЯНУКОВИЧА».

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня Київська міська рада ліквідувала районні у місті ради з 31 жовтня.