Посол України при ЄС вручив вірчі грамоти Президенту Єврокомісії
09:45, 10 вересня 2010Політика
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Процедуру акредитації завершено
Посол України при Європейському Союзі Костянтин ЄЛІСЄЄВ вручив вірчі грамоти Президенту Єврокомісії Жозе Мануелю БАРРОЗУ.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він повідомив журналістам 9 вересня.
Таким чином, К.ЄЛІСЄЄВ завершив процедуру своєї акредитації при ЄС.
Як повідомляв УНІАН, 8 вересня К.ЄЛІСЄЄВ також вручив вірчі грамоти Президенту Європейської Ради Херману Ван РОМПОЮ.
Згідно з Лісабонською угодою ЄС, що набула чинності з 1 грудня 2009 року, представники третіх країн при ЄС мають вручати вірчі грамоти Президенту Європейської Ради та Президенту Єврокомісії.
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