Посол України при ЄС вручив вірчі грамоти Президенту Єврокомісії

Посол України при Європейському Союзі Костянтин ЄЛІСЄЄВ вручив вірчі грамоти Президенту Єврокомісії Жозе Мануелю БАРРОЗУ.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він повідомив журналістам 9 вересня.

Таким чином, К.ЄЛІСЄЄВ завершив процедуру своєї акредитації при ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня К.ЄЛІСЄЄВ також вручив вірчі грамоти Президенту Європейської Ради Херману Ван РОМПОЮ.

Згідно з Лісабонською угодою ЄС, що набула чинності з 1 грудня 2009 року, представники третіх країн при ЄС мають вручати вірчі грамоти Президенту Європейської Ради та Президенту Єврокомісії.