У БЮТ прогнозують, що в КС призначать 4 суддів, лояльних до влади

Народний депутат із фракції «БЮТ-Батьківщина» Сергій ВЛАСЕНКО прогнозує, що до складу Конституційного Суду будуть призначені повністю лояльні до влади судді замість тих, які склали свої повноваження.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час брифінгу.

С.ВЛАСЕНКО зауважив, що на сьогоднішній день 4 судді КС склали свої повноваження. При цьому, за словами народного депутата, нинішня влада повністю встановила контроль над Конституційним Судом.

«Це дасть змогу обрати чотирьох людей до складу КС, які на 100% лояльні до діючої влади», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Конституційний Суд 9 вересня припинив повноваження суддів Івана ДОМБРОВСЬКОГО, Ярослави МАЧУЖАК і Анатолія ДІДКІВСЬКОГО.

Ще раніше, 2 вересня, КС ухвалив рішення про припинення повноважень судді В’ячеслава ДЖУНЯ.