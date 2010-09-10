В ЄС заявляють, що переговори з Україною зайшли в глухий кут

Міністри закордонних справ Чехії, Польщі й Швеції визнали факт існування значних труднощів під час переговорів з Україною щодо підготовки угоди про поглиблену і всебічну вільну торгівлю (DCFTA).

Як повідомляє тижневик "Дзеркало тижня", про це вони заявили в листі до глави Міністерства закордонних справ України Костянтина ГРИЩЕНКА.

«Глухий кут у переговорах щодо DCFTA виключає можливість подання нових пропозицій для співпраці східним партнерам ЄС. Це також утримує деякі західні країни від позитивного контакту зі Сходом і завдає шкоди нашій позиції в бесідах з партнерами по ЄС щодо співпраці Євросоюзу з Україною», – зазначають дипломати у своєму листі.

На думку міністрів, DCFTA не повинне розглядатися як окрема угода, оскільки вона є невід`ємною частиною Угоди про асоціацію України з ЄС.

«До DCFTA слід ставитися як до пакета необхідного законодавства і реформ, який Україна має прийняти, а не вести з цього приводу переговори», – вважають автори листа.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС почали переговори про нову базову угоду 5 березня 2007 року, а переговори про створення зони вільної торгівлі – 18 лютого 2008 року. На саміті Україна-ЄС 9 вересня 2008 року було вирішено, що нова угода матиме назву Угода про асоціацію і включатиме створення зони вільної торгівлі.