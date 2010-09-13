Нардеп заявляє про готовність здати мандат заради крісла голови облради

Народний депутат України Віктор МАТЧУК (фракція НУНС) заявляє про готовність здати депутатський мандат, щоб очолити обласну раду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.МАТЧУК наголосив у місцевих ЗМІ.

За його словами, він буде брати активну участь у виборах до обласної ради та на посаду її голови від політичної партії «Наша Україна» і розраховує на підтримку мешканців Рівненщини.

В.МАТЧУК пояснив мотиви свого наміру тим, що добре знає соціально-економічне становище області і має чітке бачення щодо її розвитку. Він сподівається на посаді голови облради проджовжити реалізацію тих напрацювань, які розпочинав на посаді голови облдержадміністрації.

Довідка УНІАН. Перед обранням народним депутатом України (заповнив вакансію у парламенті замість депутата-нашоукраїнця, який пішов працювати в уряд ТИМОШЕНКО) В.МАТЧУК обіймав посаду голови Рівненської ОДА з червня 2006 по лютий 2010 року Був депутатом облради, членом Рівненського міськвиконкому, головою обласної організації партії «Наша Україна».

До приходу в політику очолював одну з найбільших комерційних структур у регіоні – ЗАТ «Реноме». Фірма розпочинала свою діяльність 20 років тому зі збирання та реалізації комп’ютерної техніки, а згодом перетворилася у багатопрофільну структуру.

Політичні опоненти В.МАТЧУКА звунивачували його у використанні службового становища в особистих бізнесових інтересах.