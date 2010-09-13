Азаров відмовився їхати до Мексики

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ не зможе бути присутнім на урочистих заходах з нагоди святкування 200-річчя незалежності Мексики.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України, про це глава уряду повідомив у вітальній телеграмі на ім’я Президента Мексиканських Сполучених Штатів Феліпе КАЛЬДЕРОНУ ІНОХОСІ з нагоди свята.

М.АЗАРОВ подякував за запрошення взяти участі в урочистостях, однак зазначив, що “з огляду на щільний графік раніше запланованих та підтверджених візитів не зможе відвідати гостинну країну в зазначений період”.

Разом з цим, М.АЗАРОВ побажав Президенту Мексики та уряду “успіхів і звершень у відповідальній державній діяльності на благо миру та процвітання мексиканського народу”.

*** День незалежності Мексика відзначає 16 вересня.