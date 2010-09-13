Кличко торгується з Банковою?

Різка зміна позиції Блоку Віталій Кличка в питанні ліквідації райрад столиці обумовлена бажанням отримати керівництво в районних державних адміністраціях Києва взамін на лояльність до Банкової.

Про це пише тижневик «Дзеркало тижня» у статті «Уся влада - клевретам!».

Видання нагадує, що за ліквідацію райрад Києва проголосували всі 14 «кличковців», виключивши напередодні з фракції Дмитра АНДРІЄВСЬКОГО, який підтримав ліквідацію районів на позаминулій сесії.

Газета зазначає, що пояснення такої різкої зміни позиції зі сторони соратників В.КЛИЧКА не витримують критики.

«Безперечно, інтереси панів ПАРЦХАЛАДЗЕ і МИРГОРОДСЬКОГО відрізняються від інтересів рядових членів фракції. Але чи варто було Віталію КЛИЧКУ розмінювати на них свою репутацію? Тим самим опосередковано підтвердивши і наполегливі чутки про своє стабільне спілкування з авторами столичних «реформ» на Банковій», - йдеться у статті.

При цьому «Дзеркало тижня» пише, що на самій Банковій не приховують чужі секрети та відверто розповідають, «скільки районних адміністрацій просить КЛИЧКО за свою лояльність».

Довідка УНІАН. 9 вересня ц. р. Київрада прийняла рішення ліквідувати районні ради в столиці. За це рішення проголосували 95 депутатів із 107, зареєстрованих в залі, це - фракція Блоку Черновецького, Блоку Кличко, Блоку Литвина, Партія регіонів, ГАК, та більша частина фракції БЮТ.