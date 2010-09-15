Азаров розказав, про що він думав, поки вчора слухав Назарбаєва

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що для гарантування розвитку України треба берегти політичну стабільність «як зеницю ока».

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр заявив сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів України.

«Вчора я зустрічався з президентом Казахстану. Він з гордістю розповів про соціально-економічний розвиток своєї країни. Я слухав його і думав, що зовсім недавно Україна значно випереджала Казахстан за всіма параметрами, а сьогодні вже Казахстан значно випереджає нас. Ось ціна балаканини, популізму, лицемірства, брехні тих, хто п’ять років був при владі», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що за ефективний соціально-економічний розвиток України несе відповідальність не тільки уряд. На його думку, всі політичні сили України повинні зрозуміти, що основою успіху всіх країн, які досягли прогресу, є політична стабільність. На думку голови уряду, основою успіху також є об’єднання політичних сил навколо національної ідеї. «Це головне. Ми повинні як зеницю ока берегти політичну стабільність. Тільки вона дозволяє планувати своє майбутнє», - наголосив М.АЗАРОВ.