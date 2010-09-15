Кучма почне збирати речі для музейної експозиції про себе

Колишній Президент України Леонід КУЧМА подарував Чернігівському історичному музею імені В.Тарновського книги, видані його фондом "Україна" та пообіцяв передати деякі власні речі для експозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, колишній Президент відвідав історичний музей у Чернігові на запрошення керівництва і колективу музейного закладу.

Л.КУЧМА зізнався, що ніколи не був у Чернігівському історичному музеї і йому через це соромно.

"Мені соромно, що за всі роки не був у музеї. Влада чернігівська прагнула, мабуть, інші місця показувати", - сказав він. Л.КУЧМА підкреслив важливість історичних музеїв у вивченні історії, науковій роботі та збереженні духовної і матеріальної спадщини попередніх поколінь.

"Якщо не знаємо історії, то не маємо майбутнього. А що погано знаємо історію, то це видно з політичного життя", - констатував колишній президент країни.

Під час перебування у Чернігівському історичному музеї імені В.Тарновського Л.КУЧМА оглянув кілька виставок, а також цікавився поверненням раніше вивезених колекцій, зокрема, з Росії. Він підкреслив, що це складна річ, але питання варто ставити на всіх рівнях.

"Де любов, дружба і повага між народами, якщо цінності, які допоможуть вивчити нашу історію, не повертають і перебувають за межами України", - зауважив Л.КУЧМА.

Директор Чернігівського історичного музею Сергій ЛАЄВСЬКИЙ наголосив, що музей прагне якнайбільше зібрати матеріалів про людей, які творили і творять історію, серед чернігівців, причетних до сучасного державотворення, почесне місце належить відомому земляку, Президенту України (1994-2004) Л.КУЧМІ. Тож С.ЛАЄВСЬКИЙ звернувся з проханням до гостя передати деякі особисті речі до колекції музею. Л.КУЧМА зауважив, що свого часу надавав речі в експозиції київських музеїв, але не залишить поза увагою і свої земляків, тим паче, що колекція Чернігівського історичного музею є однією з найбагатших в Україні.