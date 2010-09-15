Яценюк - про кількість своїх представників у ТВК: Бог допоміг

Партія «Фронт Змін» захищатиме волевиявлення громадян України на виборах до місцевих рад. Про це заявив на прес-конференції в Полтаві лідер партії Арсеній ЯЦЕНЮК.

Як повідомили УНІАН в прес-службі “Фронту Змін”, коментуючи інформацію про те, що «Фронт Змін» за результатами жеребкування матиме найбільше серед непарламентських партій представників у тервиборчкомах, А. ЯЦЕНЮК сказав: «Бог допоміг. У цьому моменті був елемент везіння, але правда й те, що «Фронт Змін» має дуже розгалужену структуру по всій Україні».

Він підкреслив, що під час останніх виборів Президента України у «Фронті Змін» 95 тисяч людей працювали членами та спостерігачами на територіальних виборчих дільницях, а на місцевих виборах у партії буде близько 30 тисяч представників у ТВК. За його словами, крім того, є потужна юридична група – за кожною областю, районом, містом закріплений юрист. «Ми свідомі того, що фальсифікації будуть. Недаремно провладна коаліція прийняла такий виборчих закон, за яким вона отримує більшість у ТВК за будь-яких умов. Крім того, за цим законом, рішення тервиборчкому не може бути оскаржено в суді», - зазначив політик.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що «Фронт Змін» готовий захистити свій результат на виборах.” Ми будемо боротися і захищати той вибір, який зроблять українські громадяни».