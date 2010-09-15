Литвин: мовне питання не повинне звестися до проблем двох мов

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН просить президента Національної академії наук України Бориса ПАТОНА надати експертний висновок щодо законопроектів про мови.

Як повідомили УНІАН у прес-службі парламенту, про це голова ВР заявив сьогодні під час зустрічі з Верховним комісаром ОБСЄ у справах національних меншин Кнутом ВОЛЛЄБЕКОМ.

В.ЛИТВИН висловив переконання, що питання щодо мов в Україні має розглядатися комплексно, із залученням широкого кола фахівців і представників національних меншин.

Спікер парламенту зазначив, що мовне питання є дуже важливою темою для України, і висловив думку щодо необхідності проведення широких консультацій у форматі «круглих столів» із залученням широкого кола фахівців і представників національних меншин, а також з лідерами депутатських фракцій. При цьому він зауважив, що «потрібно діяти за принципом «поспішати повільно».

За його словами, у Верховній Раді зареєстровано кілька законопроектів з мовної тематики. В.ЛИТВИН повідомив, що сьогодні він звернувся до президента Національної академії наук України із проханням надати експертний висновок щодо згаданих законодавчих актів «на предмет їхньої історичної зумовленості, гуманітарної відповідності і відповідності міжнародному праву».

«Треба вийти на комплексне прийняття рішення, в тому числі у плані внесення змін до закону про національні меншини і Концепції національної політики, - заявив голова Верховної Ради. - Саме такий алгоритм дій буде запропоновано парламенту, головне - щоб не домінувала політична складова».

При цьому В.ЛИТВИН зауважив, що розгляд мовного питання не повинен «звестися до проблем двох мов - російської і української», наголосивши, що «у всіх в Україні має бути спільне розуміння щодо статусу української мови як державної».

У свою чергу К.ВОЛЛЄБЕК висловив думку, що запропонований В.ЛИТВИНОМ алгоритм розгляду цього питання є правильним, і висловив готовність очолюваної ним інституції направити відповідні рекомендації щодо згаданих законопроектів.