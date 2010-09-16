Довгий призначив нову «земельну» начальницю замість арештованої

Виконувачем обов’язків начальника Управління землекористування та містобудування Секретаріату Київради призначено Аллу БОЙЧЕНКО .

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне оголошення зробив сьогодні на засіданні сесії Київради заступник Київського міського голови - секретар Київради Олесь ДОВГИЙ.

За його словами, згідно з підписаним ним розпорядженням, А.БОЙЧЕНКО приступила до виконання обов’язків 15 вересня цього року.

Як повідомляв УНІАН, раніше посаду начальника Управління землекористування та містобудування Секретаріату Київради обіймала Світлана МАКЄЄВА.

6 вересня її було заарештовано і звинувачено у службовій халатності, що призвело до відсутності контролю в оформленні документації та необґрунтованій видачі низці осіб земельних ділянок загальною вартістю 7,7 млн. грн.